VR irá receber um projeto-piloto de gerenciamento e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água - Divulgação

VR irá receber um projeto-piloto de gerenciamento e controle de perdas em sistemas de abastecimento de águaDivulgação

Publicado 17/01/2022 18:53

Volta Redonda - Um convênio vai possibilitar a implantação do Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água em Volta Redonda. A ação será realizada através de uma parceria com a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap).

A iniciativa é desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Águas e Saneamento Ambiental (CDTASA) do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap). Sensores serão instalados na rede de distribuição para acompanhar os dados produzidos.

O projeto-piloto acontecerá em uma área entre os bairros Santa Rita e Santa Cruz. A expectativa é que o protótipo seja implementado em outras áreas do município.

A assinatura do convênio aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 17, participaram da reunião, o prefeito Antônio Francisco Neto, o diretor-presidente da Agevap, André Luís de Paula Marques, o diretor-presidente do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cézar de Souza, o PC, e os vereadores Edson Quinto e Vair Duré.