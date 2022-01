Volta Redonda

Covid-19: vacinação em crianças de 05 a 11 anos com comorbidades segue em Volta Redonda

A imunização continua nesta 3ª feira, dia 18, no Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, e João XXIII, no Retiro

Publicado 17/01/2022 18:26 | Atualizado há 2 horas