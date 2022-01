Polícia Militar apreende entorpecentes no Santo Agostinho em VR - Divulgação

Publicado 18/01/2022 10:19

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na noite de segunda-feira, dia 17, em Volta Redonda. As drogas foram encontradas na linha férrea, perto do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

No total, foram apreendidos: 4.320 pinos de cocaína, 10.160 pedras de crack e 2.050 pedaços de maconha. Os policiais foram ao endereço para verificar denúncias de que homens estavam escondendo drogas no local.

Polícia Militar apreende entorpecentes no Santo Agostinho em VR Divulgação

A PM realizou buscas e encontrou os entorpecentes escondidos em sacos plásticos. Todo o material foi levado para 93ª Delegacia de Policia em VR, onde a ocorrência foi registrada.