Nesta semana, o atendimento ao público está suspenso na Câmara de VR Divulgação

Publicado 18/01/2022 10:51 | Atualizado 18/01/2022 10:57

atendimento ao público está suspenso nesta semana na Câmara Municipal de Volta Redonda, por conta do aumento dos casos de covid-19, em razão da variante ômicron. A medida ocorre através do Volta Redonda - Onesta semana na Câmara Municipal de Volta Redonda, por conta do aumento dos casos de covid-19, em razão da variante ômicron. A medida ocorre através do Ato n° 11.052 , assinado pelo Presidente da Casa, o vereador Sidney Dinho.

O documento com data de 17 de janeiro de 2022 avalia a necessidade de ações coordenadas para enfrentamento à pandemia. No ato consta: determinar aos servidores do setor administrativo que atuem em regime de escalonamento, mediante ao trabalho presencial de no máximo 50% de servidores, no período compreendido entre 17 a 20 de janeiro/2022.

Durante estes dias também não haverá atendimento ao público. Ainda segundo o Ato, na sexta-feira, dia 21, não haverá expediente na Câmara Municipal.