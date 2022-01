Publicado 19/01/2022 09:11

Volta Redonda - A partir desta quarta-feira, dia 19, Volta Redonda abre uma central de testagem para covid-19, na Ilha São João. O horário de atendimento será das 8h30 às 17h, de segunda-feira a domingo.

O atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio que ficará disponível diariamente até as 22h, pela Internet, através do link https://forms.gle/EsEifA3dLdYqyZXs6 . É necessário preencher um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Após a conclusão do cadastro, o paciente receberá a confirmação, com o horário em que deve comparecer à Ilha São João.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 400 atendimentos serão realizados por dia, sendo 200 pela manhã e 200 à tarde. A prioridade será testar pacientes com sintomas, como: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, cabeça e alterações no olfato ou paladar.

No local do atendimento, a pessoa deverá apresentar os seguintes documentos: identidade, cartão do SUS ou CPF. Os atendimentos a pacientes com sintomas gripais também continuam em todas as unidades básicas de saúde da cidade.