Avenida Getúlio Vargas em VR totalmente alagada - Reprodução/ Redes Sociais

Avenida Getúlio Vargas em VR totalmente alagada Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 19/01/2022 18:55 | Atualizado 19/01/2022 19:59

Volta Redonda - Uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou transtornos na tarde desta quarta-feira, dia 19, em Volta Redonda. Vários pontos ficaram alagados, como no caso das Avenidas Getúlio Vargas, no Centro, no perímetro urbano da BR-393 e Amaral Peixoto.

Avenida Getúlio Vargas totalmente alagada Reprodução/ Redes Sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um estacionamento inundado na Avenida Amaral Peixoto.

Estacionamento alagado na Avenida Amaral Peixoto em VR Reprodução/ Redes Sociais O temporal ainda causou queda de barreira e de árvores na região do bairro São Geraldo em Volta Redonda.

Queda de barreira, árvores ao chão na região do bairro São Geraldo, em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Um veículo de passeio foi atingido por uma árvore também no bairro São Geraldo. Alguns moradores relataram ainda que houve queda de granizo em alguns locais, como no bairro Conforto.

Carro atingido por uma árvore no bairro Colina, em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Segundo a Defesa Civil, 17 ocorrências foram atendidas. Segundo o órgão, até às 18h30, havia sido registrado o volume de 46 milímetros de chuva, principalmente na Rodovia Tancredo Neves, no bairro São Geraldo. O órgão informou que a maioria dos chamados recebidos foram por conta de quedas de árvores.