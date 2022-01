O município recebeu do Governo Federal 1.360 doses da vacina pediátrica - Cris Oliveira

Publicado 19/01/2022 19:54 | Atualizado 19/01/2022 19:54

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 20, Volta Redonda vacina contra covid-19 crianças de 11 anos sem comorbidades. A cidade recebeu do Governo Federal, uma segunda remessa, agora com 1.360 doses da vacina pediátrica da Pfizer.

A aplicação ocorre das 9h às 16h, nas escolas: Delce Horta Delgado, no Aterrado e João XXIII, no Retiro. No ato da vacinação, os menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Os seguintes documentos devem ser apresentados: caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), crianças com comorbidades e deficiência permanente, de 5 a 11 anos, têm prioridade no atendimento e continuarão sendo imunizadas. Neste caso, é preciso incluir na documentação o laudo ou a receita médica que comprove a condição clínica.