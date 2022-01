Volta Redonda FC anuncia o retorno do atacante Hugo Cabral - Divulgação

Volta Redonda FC anuncia o retorno do atacante Hugo CabralDivulgação

Publicado 20/01/2022 11:52

Volta Redonda - O atacante Hugo Cabral, de 33 anos, é o novo reforço anunciado pelo Voltaço para a disputa do Campeonato Carioca de 2022. O contrato é válido até o final do Estadual deste ano.

O jogador é conhecido da torcida tricolor e inicia a sua terceira passagem pelo clube. Com a camisa do Volta Redonda FC, Hugo disputou os Campeonatos Cariocas de 2015 e 2016, atuou em 26 jogos e marcou sete gols.

“Muito feliz de estar retornando ao Volta Redonda depois de um tempo. Sempre fiquei acompanhando o crescimento do clube, a força que está ganhando a nível nacional, crescendo a cada ano, disputando grandes competições e então fico muito feliz de estar de volta e ver toda esta organização. Espero estar fazendo um grande trabalho aqui e ajudar o Volta Redonda a crescer cada vez mais”, falou.

Hugo também deixou um recado para a torcida do Esquadrão de Aço.

“Quero convocar o torcedor para que ele venha ao estádio. Sabemos que neste período de pandemia o torcedor ficou muito longe do clube, mas agora com este retorno do Carioca ele possa estar nos apoiando e incentivando. Só assim teremos o nosso 12° jogador, para que possamos fazer uma campanha histórica neste Carioca e seguir elevando o nome do Volta Redonda cada vez mais”, disse.

Já o presidente do Voltaço, Flávio Horta, comemorou o retorno do atacante Hugo Cabral.

“O Hugo dispensa apresentações. Teve duas grandes passagens pelo Voltaço, atuou em grandes clubes do futebol Brasileiro e é acostumado a jogar competições de grande nível. Com certeza é uma grande contratação para este Estadual e eleva muito a qualidade do nosso elenco. Agradecer ao atleta que entendeu a nossa realidade e, dentre outras propostas, escolheu retornar para o Voltaço. Seja muito bem-vindo de volta e que tenha grandes atuações, nos ajudando na busca dos nossos objetivos”, comentou.