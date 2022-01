Confira a programação de vacinação neste fim de semana em VR - Divulgação

Confira a programação de vacinação neste fim de semana em VRDivulgação

Publicado 22/01/2022 10:31

Volta Redonda - Cinco unidades básicas de saúde (UBSs) estão abertas neste fim de semana, dias 22 e 23, em Volta Redonda, exclusivamente para vacinação contra a covid-19. Os postos atendem das 8h às 16h.

As unidades são as seguintes: Conforto, Jardim Paraíba, Retiro 2, Santa Cruz e Santo Agostinho. Confira o cronograma de vacinação deste final de semana:

1ª dose: pessoas acima de 12 anos;

2ª dose: para quem tomou a primeira dose com mais de 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A segunda dose da Janssen está sendo aplicada após 2 meses da dose única;

3ª dose: para quem tomou a segunda dose até 29/10/2021;

4ª dose: somente para imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pessoas com sintomas gripais, como: febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, cabeça e alterações no olfato ou paladar devem procurar atendimento na central de testagem, que fica na Ilha São João, mas éatravés do link: https://encurtador.com.br/pzHJO