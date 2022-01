Dados mostram um aumento nas taxas de ocupação de leitos em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 24/01/2022 09:30

Volta Redonda - Os dados sobre a covid-19 foram atualizados no domingo, dia 23, em Volta Redonda. A taxa de ocupação dos leitos na rede pública está em 60% em leitos clínicos, e 45% nos leitos de UTI. Na rede privada, 24% dos leitos clínicos e 18% dos leitos de UTI estão ocupados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou a confirmação de três mortes em decorrência da doença. Um dos óbitos ocorreu no dia 17/01 e os outros dois, no dia 19/01, todas as mortes foram no Hospital Regional (Zilda Arns).

Testagens

A SMS reabriu o agendamento para testagens na Central que funciona na Ilha São João e nas unidades de saúde. É necessário o agendamento prévio através do link http://encurtador.com.br/pzHJO , das 08h às 22 horas.

A partir desta segunda-feira, dia 24, as seguintes unidades de saúde ficarão restritas ao atendimento convencional, sem realizar testagem: Jardim Paraíba, Rústico, Jardim Belmonte, São Sebastião, Siderópolis e Roma 1. Segundo a SMS, esses postos serão opção para quem quiser vacinar ou realizar outros procedimentos.