Vinícius Dias e Caio Vitor têm contratos renovados por mais dois anosDivulgação/ VRFC

Publicado 24/01/2022 09:37

Volta Redonda - O Voltaço renovou os contratos do goleiro Vinícius Dias, de 24 anos, e do meia-atacante Caio Vitor, de 21 anos. Os jogadores, pratas da casa, ficam no Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) por mais dois anos.

Vinícius Dias, na equipe profissional do Voltaço desde 2018, assumiu a titularidade do gol tricolor durante a Série C do Campeonato Brasileiro de 2021, disputando todas as 18 rodadas da competição.

“Feliz pela renovação e muito motivado para dar seguimento ao trabalho. Ano passado tive a chance de assumir a titularidade da equipe, recebi a confiança de todos aqui no clube, consegui fazer uma boa competição e podem ter certeza que seguirei me dedicando muito no dia a dia para, juntos com meus companheiros, alcançarmos todos os objetivos traçados para este ano. Que esta temporada de 2022 seja de grandes conquistas para todos nós”, falou o goleiro.

Já Caio Vitor foi um dos destaques da campanha do VRFC na Copinha de 2019. Após a competição, o meia-atacante foi atuar na base do Fluminense, onde ficou por duas temporadas. Ao todo, Caio disputou 32 jogos pelo profissional do Voltaço, e marcou dois gols.

“Feliz e muito motivado para este ano de 2022. Tenho certeza que será uma temporada de muitas conquistas, fazendo uma grande campanha no Estadual, indo bem na Copa do Brasil e buscando o acesso à Série B. Para isso, estamos realizando uma grande pré-temporada, trabalhando bastante para chegarmos fortes neste Estadual, brigando pela classificação para a semifinal e, posteriormente, pelo título”, disse.

De acordo com o vice-presidente Flávio Horta Júnior, atualmente, o elenco do Esquadrão de Aço conta com dez pratas da casa.

“Nos últimos anos, o nosso planejamento sempre prevê um grande aproveitamento dos nossos pratas da casa na equipe profissional, o que mostra o forte trabalho que vem sendo feito nas nossas categorias de base. E não apenas compondo treinamentos, mas com os nossos atletas sendo cada vez mais protagonistas. Como é, neste caso, o Vinícius, titular na Série C, e o Caio Vitor, que marcou gols importantes no Estadual passado, por exemplo. São atletas que fizeram por merecer esta renovação e tenho certeza que, a cada ano, este protagonismo dos nossos atletas da base no profissional será cada vez maior”, declarou.