Publicado 24/01/2022 10:06

Volta Redonda - A Equipe Ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou no último domingo, dia 23, a lll Colônia de Férias na Pedreira da Voldac. A atividade aconteceu no período da manhã e contou com um grupo de pessoas, que estavam em sua maioria, pela primeira vez no local.

A equipe de monitores do Movimento foi composta de biólogo, engenheira ambiental e técnico de segurança, coordenada pelo biólogo, vice-coordenador da Equipe Ambiental do MEP Michel Bastos. Durante a preleção inicial, Michel lembrou os 25 anos do MEP, comemorado no último dia 21, e destacou as motivações que o fizeram descobrir o local.

“Saúdo a todos. Sejam bem-vindos. Bem, lembro-me das minhas primeiras vindas, trazido por trazido por colegas, as visitas de observação, silêncio e encantamento foram se dando, inclusive localizamos a coruja gigante, o Jacurutu e tantas outras espécies. Tenham certo vocês perceberão que questão ambiental é extremamente sociológica”, falou Michel Bastos orientando o grupo para seguir José Nogueira, antigo morador do bairro Pinto da Serra, e o guia voluntário da equipe ambiental.

A engenheira ambiental, voluntária na equipe ambiental do MEP, Sabrina Arentes, no momento em que o grupo chegou ao centro do maciço rochoso comentou.

“Notei que, na medida em que as pessoas foram caminhando, observando, ouvindo os ruídos da mata e as falas sobre o local, o encantamento era visível nos olhares e gestos”, disse.

No decorrer do percurso, os integrantes da equipe Sabrina, Michel e Nogueira, fizeram pequenas falas sobre os aspetos científicos, históricos e detalhes da biodiversidade do local, inclusive disponibilizaram o documento , elaborado por Matheus Henrique, geólogo(UFRRJ), fruto do TCC sobre a Pedreira da Voldac.

Matheus, também voluntário, testou positivo para covid-19 e não pode comparecer ao evento. Segundo o MEP, cerca de 10 pessoas inscritas, justificaram a ausência devido a pandemia.

lll Colônia de Férias é realizada na Pedreira da Voldac em VR Divulgação

O estudante de geografia, Edson Godoi, foi um dos participantes mais animados com a visita.

“Quando eu cheguei, bem antes já estava impactado pela vegetação linda, mas quando cheguei, olhei para cima e vi a imensidão das pedras senti a presença de Deus, uma coisa tão linda e maravilhosa. A natureza e o silêncio, uma paz imensa. Não imaginava que em Volta Redonda teria um lugar assim tão dentro da minha cidade. Estou emocionado”, falou.

Godoi ainda acrescentou que “esse espaço tem que ser cuidado, pois tem também potencial educacional fantástico”, declarou.

O morador do bairro Santo Agostinho, Paulo Sampaio, também deixou sua percepção sobre o local.

“Minha curiosidade ao ler o jornal sobre a colônia trouxe-me aqui, achei interessante, gosto de conhecer diferentes aspectos de minha cidade, em especial sua história e lugares. Sem dúvida valeu a pena ter estado aqui, e se me aceitarem quero me juntar ao grupo do MEP”, afirmou Sampaio.

O término da trilha ocorreu por volta das 11h. Michel Bastos agradeceu a presença de todos e ressaltou a colaboração da Secretaria Municipal de Infraestrutura que preparou a trilha na sexta-feira. Também agradeceu a presença da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, representada pela bióloga e servidora pública, Gabriela Cunha Ribeiro.