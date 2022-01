Um suspeito morreu no local - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 24/01/2022 10:10

Volta Redonda - Um confronto entre suspeitos do tráfico de drogas e policiais militares foi registrado na tarde do último sábado, dia 22, em Volta Redonda. A troca de tiros ocorreu, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Durante o patrulhamento, os agentes do 28º Batalhão foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e um dos suspeitos foi atingido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o indivíduo morreu no local.

Na ação, uma arma foi apreendida e a ocorrência registrada na 93ª Delegacia de Polícia (DP) de Volta Redonda.