A taxa de ocupação na rede pública é de 93% em leitos clínicos e de 58% nos leitos de UTI - Reprodução

Publicado 25/01/2022 19:19

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou os dados sobre a covid-19 nesta terça-feira, dia 25. As taxas de ocupação de leitos registram um aumento significativo.

Na rede pública, 93% de leitos clínicos e 58% de leitos de UTI estão ocupados. Já na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 32% e dos leitos de UTI, 19%.

O informativo ainda registra mais duas mortes relacionadas à variante ômicron. Os óbitos ocorreram no Hospital Regional Zilda Arns e em um hospital particular da cidade.

Uma das vítimas foi uma idosa, de 85 anos, diabética e hipertensa, com duas doses de vacina contra covid-19. E o outro óbito foi de um idoso, de 75 anos, com doença neurológica crônica, com 02 doses de vacina contra covid-19.