As vagas também serão destinadas às pessoas com deficiênciaDivulgação

Publicado 25/01/2022 19:46

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O objetivo é promover a inclusão no mercado de trabalho para pessoas que moram nas comunidades onde a empresa atua.

Serão oferecidas cerca de 100 vagas. Os cursos de aprendizagem disponíveis são os seguintes: mecânico de manutenção, instrumentação, operador de processos industriais, operador de máquinas de usinagem e assistente administrativo. Além da inclusão, nessa edição, do curso técnico de eletrotécnica.

Para participar é necessário ter entre 17 e 23 anos, não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do Senai e não ter sido aprendiz da empresa nos últimos seis meses. Deve possuir recursos tecnológicos como computador e acesso à Internet. No caso de pessoas com deficiência, não há limite de idade máxima.

As etapas do processo seletivo são: inscrição online, provas online de matemática e português, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Todas essas etapas são eliminatórias. A inscrição deve ser feita no site de oportunidades www.csn.com.br/oportunidades

Os aprovados receberão remuneração e benefícios. O programa tem duração de até dois anos, e é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Após a formação, os participantes poderão ser contratados pela empresa.