Objetivo da ação foi preparar os agentes sobre como proceder no atendimento à população em situação de rua - Geraldo Gonçalves - Secom VR

Publicado 26/01/2022 09:04

Volta Redonda - Agentes das forças de segurança de Volta Redonda participaram de uma capacitação nesta semana para atuarem no atendimento à população em situação de rua. O treinamento foi oferecido aos agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes), na manhã da última segunda-feira, dia 24, no auditório da secretaria.

De acordo com a assistente social e coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social da Smac, Joveline Batista Tomás, essa parceria vai colaborar para apresentar para essas pessoas, os serviços que elas têm direito dentro da rede de assistência da cidade.

“A abordagem da segurança pública é diferente e acontece em outros momentos. Mas, caso eles venham a atender alguma pessoa em situação de rua, poderão direcionar para os nossos serviços, fazer contato conosco, pois saberão como o fluxo de atendimento acontece e quais os serviços ofertados na rede de assistência do município”, falou Joveline.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que a ação vai fortalecer as atividades intersetoriais no município e divulgar os serviços ofertados pela Política de Assistência Social.

“Começamos essa força-tarefa com a parceria de vocês na semana passada e tivemos bons resultados. Por isso, achamos importante que vocês conheçam como funciona a rede de atendimento de Volta Redonda, para que possamos avançar no atendimento a essas pessoas. Não vamos tirar ninguém à força das ruas, mas sim, oferecer ajuda. E temos condições para fazer isso”, declarou Munir.

Ainda segundo o secretário, Volta Redonda possui o maior equipamento social que uma cidade pode ter.

“Nossa rede de assistência conta com o Centro Pop, o Serviço de Abordagem, Abrigo Municipal Seu Nadim, a parceria com o abrigo SOS, além de oferecer passagem para que o migrante volte para a sua cidade de origem. Nosso objetivo é que, de acordo com o perfil de cada uma dessas pessoas, possamos ajuda-las a realmente sair das ruas”, pontuou.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que o treinamento vai ajudar ainda mais na hora da abordagem à população.

“O governo municipal entendeu a necessidade de capacitar os agentes de segurança que estão à frente da abordagem à população em situação de rua. Com isso, eles terão uma qualificação maior e farão o atendimento mais humanitário, podendo direcionar as necessidades e estreitar o contato com a Smac”, comentou Luiz Henrique.

Quem também falou sobre o objetivo da capacitação foi o comandante interino da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula.

“Sabemos que se trata de pessoas vulneráveis e que o tratamento tem de ser diferenciado”, ressaltou Silvano.