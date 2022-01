No dia dos jogos, a Rua 558 será interditada a partir das 6h - Divulgação

Publicado 26/01/2022 12:11

Volta Redonda - Um esquema de segurança foi montado para os dias de jogos do Campeonato Carioca que acontecem no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda.

Com a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), irá interditar a partir das 6h, a Rua 558, para garantir a saída de emergência do estádio.

Ainda segundo o comando da GMVR, um efetivo da corporação será direcionado para a orientar na fluidez do trânsito, no combate ao estacionamento e ambulantes irregulares, e para garantir a segurança de todos.