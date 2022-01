Torcedor terá que apresentar o cartão vacinal com pelo menos duas doses da vacina contra covid-19 ou apresentar exame com resultado negativo - Divulgação

Torcedor terá que apresentar o cartão vacinal com pelo menos duas doses da vacina contra covid-19 ou apresentar exame com resultado negativoDivulgação

Publicado 26/01/2022 14:25

Volta Redonda - Mais um ponto de aplicação da 3ª dose da vacina contra a covid-19 será disponibilizado em Volta Redonda. A vacinação ocorrerá em dias de jogos do Campeonato Carioca, no Estádio da Cidadania, que é administrado pela Prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação já começa nesta quarta-feira, dia 26, a partir das 17h, antes do jogo entre Voltaço e Vasco, às 19h. A terceira dose será aplicada no CEMURF (Centro Municipal de Reabilitação Física), próximo ao acesso amarelo.

A presença da torcida está autorizada, mas com 50% da capacidade do estádio, sendo que o torcedor na entrada terá que comprovar que recebeu pelo menos duas doses da vacina. Caso não tenha essa comprovação, a pessoa deverá apresentar um exame negativo de RT-PCR feito até 72 horas antes da partida, ou pesquisa de antígeno 24 horas antes do jogo.

De acordo com as orientações seguidas pela Rede Municipal de Educação, o comprovante de vacinação com duas doses não será cobrado para menores de 18 anos. Os protocolos sanitários, como o uso correto de máscaras e álcool em gel também serão exigidos.