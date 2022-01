Publicado 26/01/2022 15:21 | Atualizado 26/01/2022 15:23

Volta Redonda - Uma solicitação para melhorias no transporte público nos bairros Açude 4 e Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, foi feita pelo vereador de Betinho Albertassi.

O parlamentar fez a reivindicação diretamente ao prefeito Antônio Francisco Neto durante entrevista em uma rádio local. Betinho Albertassi apresentou diversas reclamações dos moradores que relataram problemas depois do fim de vários horários na linha.

“As demandas que recebi dos moradores indicam que no início desta semana não teve ônibus nos bairros e os moradores estão subindo o morro a pé, no Sol. Isso tem trazido muitos transtornos, como pontos lotados e prejuízos a quem necessita do transporte para trabalhar”, disse.

Após o pedido do vereador ao prefeito, ele disse que irá se reunir com o Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana SMTU), Paulo Barenco para resolver a questão apresentada.