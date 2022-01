Conselho Comunitário de Segurança Pública de VR durante reunião no bairro Volta Grande II - Divulgação

Volta Redonda - O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Volta Redonda (CCS-VR) realizou a primeira reunião deste ano de 2022, na tarde desta terça-feira, dia 25, no bairro Volta Grande II.



As demandas da população foram ouvidas pelo comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel André Santos de Souza e também pelas autoridades estaduais, municipais e da sociedade civil organizada.

A presidente da associação de moradores do bairro, Elza Santos, comentou sobre a importância do encontro.

“É muito importante saber que não existe barreiras entre a comunidade e as forças de segurança da cidade, estamos muito agradecidos pela presença de todos”, disse.

O tenente-coronel Souza durante a reunião apresentou os números alcançados no Sistema Integrado de Metas (SIM), baseados em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no 4º Trimestre de 2021. Também apresentou registros de várias ocorrências divulgadas pelos meios de comunicação da região, que mostram ações de apreensão de armas e drogas.

A PM ressalta que a população pode fazer denúncias, com garantia do anonimato, através do número do Disque Denúncia 0800 0260 667.