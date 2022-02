Atletas realizaram um trabalho de recovery na sede do clube - Divulgação

Publicado 04/02/2022 08:01

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou após o empate em 1 a 1 com o Bangu. A reapresentação aconteceu nesta quinta-feira, dia 03, a equipe já iniciou a preparação para enfrentar o Boavista, no sábado, dia 05, às 16h, no estádio Elcyr Resende.

Os jogadores que estiveram em campo 45 minutos ou mais realizaram um trabalho de recovery na sede do clube, já os outros atletas da equipe participaram de um treinamento técnico e tático, no CT Oscar Cardoso.

Segundo o volante Tinga, capitão da equipe diante do Bangu, o gol de empate que o time levou nos instantes finais de jogo foi lamentável.

“Pelo bom jogo que fizemos, pela postura que tivemos, pelas atitudes que todos tiveram em campo, o sentimento de todos nós jogadores é de um resultado amargo, porque merecíamos a vitória. Infelizmente deixamos escapar esses pontos, que nos deixariam melhores colocados na tabela, mas precisamos também enaltecer a força do grupo, que vem evoluindo na competição e fez uma boa partida”, falou.

Na manhã desta sexta-feira, dia 04, o treinamento será no CT Oscar Cardoso. No período da tarde, a equipe do Volta Redonda viaja para Bacaxá.