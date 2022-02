Programa pioneiro já atendeu mais de 2 mil jovens em VR - Geraldo Gonçalves

Publicado 04/02/2022 09:20 | Atualizado 04/02/2022 09:26

Volta Redonda - Mais duas cirurgias do projeto Coluna Reta irão acontecer neste sábado, dia 5, em Volta Redonda. O programa destinado para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, visa o diagnóstico precoce e tratamento da escoliose idiopática.

Nos casos que necessitam de cirurgia, o procedimento tem o objetivo de oferecer qualidade de vida aos pacientes, não só a correção postural, mas a prevenção a tempo de evitar danos aos órgãos.

Os procedimentos de alta complexidade serão realizados no Hospital São João Batista (HSJB) em duas adolescentes do município, Rayane e Yandra. As duas pacientes serão internadas na tarde desta sexta-feira, dia 4.

A mãe da paciente Rayane Clara de Oliveira, Cláudia Clara, falou sobre a expectativa em relação à cirurgia. Segundo ela, desde a descoberta do problema, quando Rayne tinha 15 anos, a família busca uma solução.

“A cirurgia é a realização de um sonho familiar e uma nova vida para Rayane. Com o Coluna Reta, em menos de seis meses ela fará a cirurgia. Só tenho a agradecer”, disse.

Rayane e sua mãe Cláudia

Ainda segundo Cláudia, moradora no bairro Vila Mury, hoje em dia, o maior problema da filha é a dor, mas também relatou que Rayane passou a adolescência sem poder usar as mesmas roupas que as colegas, devido ao colete ortopédico.

“Até o uniforme escolar tinha que ser trocado por um tamanho maior. Minha filha passou anos escondendo o corpo e o colete debaixo de blusas largas. Agora, falta muito pouco para isso fazer parte do passado”, declarou.

Yandra descobriu a escoliose na infância

A outra adolescente que irá passar pela cirurgia de coluna é Yandra Talita da Silva Carvalho, que mora no bairro Retiro, e descobriu a escoliose na infância.

“Estou muito feliz com a agilidade do projeto Coluna Reta. Espero pela cirurgia há quase dez anos e, finalmente, vou operar. Felizmente, sinto dor apenas quando faço muito esforço físico, mas sei que a cirurgia é importante para o problema não evoluir ainda mais”, disse Yandra.

Segundo o responsável pelo projeto, o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, apesar de pouco conhecida pela população, a Escoliose Idiopática atinge milhões de pessoas no Brasil e em todo o mundo. Sendo mais comum em meninas, e acomete em torno de 4% da população mundial.

“Nosso objetivo com a cirurgia é estabilizar a coluna para evitar a piora, pois se não fizer nada, o problema vai agravando cada vez mais”, disse o médico.

No pós-operatório, o paciente permanece internado por cerca de uma semana para analgesia (recebendo medicamentos para controle da dor). Mas, um dia após o procedimento, já consegue caminhar sob supervisão do médico ortopedista, Juliano Coelho, que faz a cirurgia.

Os pontos são retirados em três semanas e a partir daí, iniciam as sessões de fisioterapia na Policlínica da Cidadania. Entre 60 e 90 dias, o paciente pode retomar suas atividades físicas.

O programa Coluna Reta, pioneiro no país, foi implantado em junho de 2021,durante este período, 2.368 crianças e adolescentes já foram atendidas, sendo que mais de 60 foram diagnosticadas com escoliose. Destas, 18 possuem indicação cirúrgica. O planejamento é que sejam realizadas duas cirurgias por mês, no HSJB, sempre aos sábados.

Os atendimentos do Coluna Reta acontecem às sextas-feiras na Policlínica da Cidadania, no Estádio da Cidadania. De acordo com a coordenação do projeto, todas as crianças e adolescentes atendidos voltam depois de um ano para avaliações.