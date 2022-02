O Volta Redonda vai em busca da sua primeira vitória na competição - Divulgação

Publicado 05/02/2022 11:05

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Boavista neste sábado, dia 5, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O jogo será no estádio Elcyr Resende, às 16h.

O técnico Neto Colucci comentou sobre a importância do time manter a concentração durante todo a partida.

“Precisamos manter o nível de concentração até o final, não perder o foco e a concentração. Em um descuido levamos o gol na reta final diante do Bangu, depois do acréscimo dado pelo árbitro do jogo, e ficou esta sensação ruim. Então, para não sentirmos isso de novo, é preciso manter o nível de concentração até o final”, falou.