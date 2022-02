Vacinação infantil contra a covid-19 no Zoo de VR - Divulgação

Publicado 05/02/2022 11:20 | Atualizado 05/02/2022 11:21

Volta Redonda - Neste fim de semana, dias 05 e 06, Volta Redonda realiza um plantão de vacinação infantil. As doses serão aplicadas no Zoológico Municipal e em dois shoppings da cidade em crianças de 6 a 11 anos.

O horário de vacinação no ZOO será das 09h às 16h, no sábado e domingo. No shopping Park Sul, sábado e domingo, das 10h às 20h. Já no Sider Shopping, a aplicação no sábado será das 09h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h.

No ato da vacinação, as crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. Os documentos necessários são: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou um balanço da vacinação infantil na cidade, referente ao período de 17 de janeiro a 3 de fevereiro. De acordo com os dados, 7.668 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos já foram vacinadas contra a covid-19.