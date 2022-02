Voltaço foi derrotado por 1 a 0 para o Boavista - Divulgação

Publicado 05/02/2022 21:35 | Atualizado 05/02/2022 21:41

Volta Redonda - O Voltaço perdeu por 1 a 0 para o Boavista na tarde deste sábado, dia 5. O jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca aconteceu no estádio Elcyr Resende.

O gol do Boavista foi marcado por Ralph em uma cobrança de pênalti aos 16 minutos, do primeiro tempo.

A FFerj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) mudou a data do jogo entre Volta Redonda e Resende, que aconteceria na quarta-feira, dia 9. O jogo foi remarcado para o dia 2 de março, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Com a alteração, o Voltaço irá enfrentar o Madureira, no sábado, dia 12, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.