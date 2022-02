Forte chuva em VR na tarde desta segunda-feira, dia 07 - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/02/2022 21:55 | Atualizado 07/02/2022 22:57

Volta Redonda - Um temporal atingiu a cidade de Volta Redonda na tarde desta segunda-feira, dia 07, e causou alagamentos em vários pontos do município. Segundo a Defesa Civil, os bairros mais atingidos foram a Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Vila Brasília.

Na Vila Santa Cecília, o Rio Brandão transbordou e alagou a Rua 33. No bairro Retiro, perto da Subprefeitura, várias ruas ficaram alagadas. No bairro Açude, vias também ficaram inundadas.

Durante a chuva,, na Rua Nova Friburgo. A casa onde os integrantes estavam ficou com acessos impedidos por conta da queda de lama e barranco. O resgate foi feito pelo caminhão do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Ninguém ficou ferido.Ainda segundo a Defesa Civilpreventivamente, em decorrência das fortes chuvas. Duas são no bairro Eldorado e duas no bairro Belo Horizonte. A interdição ocorreu devido ao risco de deslizamentos em trechos próximos das residências. No total, 9 pessoas foram abrigadas temporariamente em casas de parentes.