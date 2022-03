Acidente entre carreta e carro em Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 02 - Divulgação

Acidente entre carreta e carro em Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 02Divulgação

Publicado 02/03/2022 19:23

Volta Redonda - Uma colisão envolvendo uma carreta e um carro deixou duas pessoas feridas nesta quarta-feira, dia 02, em Volta Redonda. O acidente ocorreu no viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas que estavam no carro de passeio foram encaminhadas para o Hospital São João Batista (HSJB). Segundo as informações, o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

A equipe da Guarda Municipal (GMVR) também esteve no local. O trânsito precisou ser interrompido até que os veículos fossem retirados.