Voltaço e Resende jogam nesta quarta-feira, dia 02, no Raulino de Oliveira - Divulgação

Voltaço e Resende jogam nesta quarta-feira, dia 02, no Raulino de OliveiraDivulgação

Publicado 02/03/2022 09:12 | Atualizado 02/03/2022 09:15

Volta Redonda - O Voltaço recebe o Resende nesta quarta-feira, dia 2, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O jogo no estádio Raulino de Oliveira será realizado às 19h.

O volante Bruno Gallo comentou sobre a importância da vitória para subir na tabela da competição.

“Contra o Nova Iguaçu tomamos um gol muito cedo, fomos buscar o empate, mas, infelizmente, em um contra-ataque, acabamos tomando o terceiro no final do jogo. Acho que, apesar do resultado, a equipe foi muito guerreira, nunca se escondeu do jogo, sempre buscou o resultado, colocou várias bolas no travessão, mas não conseguimos a vitória. É levantar a cabeça, porque temos um clássico regional pela frente, uma partida muito difícil, onde precisamos dos três pontos mais do que nunca e vamos buscá-los”, falou.

Volante Bruno Barra retorna ao Voltaço

Volante Bruno Barra retorna ao VRFC Divulgação

O Volta Redonda FC divulgou nesta terça-feira, dia 1º, o retorno do volante Bruno Barra, de 35 anos. O atleta assinou contrato com o Voltaço até o final de 2022. Ainda segundo a diretoria, o jogador já está regularizado e à disposição do técnico Wilson Leite para o jogo contra o Resende, nesta quarta-feira, dia 2.