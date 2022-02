Dados covid deste sábado dia 26, em VR - Reprodução

Publicado 26/02/2022 17:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda confirmou neste sábado, dia 26, mais duas mortes em decorrência da covid-19 na cidade.

De acordo com o informativo, os óbitos ocorreram no Hospital Regional Zilda Arns, um referente ao dia 24/02/2022 e outro no dia 25/02/2022.

O índice de ocupação de leitos para tratar paciente com covid segue da seguinte maneira: rede pública 29% de leitos clínicos e 21% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 24% e 8% em leitos de UTI.