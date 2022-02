Foi traçado um roteiro para que a força-tarefa possa agir em comboios, durante 24h - Divulgação

Publicado 24/02/2022 15:08 | Atualizado 24/02/2022 15:10

esquema de segurança foi planejado para o período de Carnaval em Volta Redonda por conta do Volta Redonda - Umfoi planejado para o período de Carnaval em Volta Redonda por conta do decreto municipal nº 16.999 , de 18 de fevereiro. O documento determina a proibição da realização de eventos carnavalescos em locais aberto e nos fechados, apenas com as autorizações de costume.

A reunião que definiu as ações aconteceu nesta quarta-feira, dia 23, no auditório da Prefeitura de Volta Redonda. O encontro foi solicitado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Fazenda (SMF); da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); da Vigilância Sanitária; do Batalhão da Polícia Militar (BPM); do Corpo de Bombeiros, além de representantes da Liga Carnavalesca de Volta Redonda.

A força-tarefa, que é formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e fiscalização da SMF, terá um roteiro para que possa atuar em comboios, durante 24h. A fiscalização também será feita pela Vigilância Sanitária e o Corpo Bombeiros. As equipes irão percorrer todos os bairros da cidade, especialmente aqueles avaliados como problemáticos. Quem descumprir o decreto está sujeito a uma multa de 30 Ufivres (R$ 6.526,20).

Segundo o comandante da 1ª Companhia do 28º BPM, capitão Andrade “apesar de não ter o Carnaval oficial, o efetivo da PM será como se tivesse. Vamos reforçar o policiamento ostensivo em todos os locais identificados como problemáticos, além de participar da força-tarefa junto com a GMVR, 24h por dia em todo o período de folia”, falou.