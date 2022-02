Técnico Neto Coluci ressaltou que o momento é de falar pouco e seguir trabalhando - Divulgação

Publicado 25/02/2022 21:06

Volta Redonda - O Voltaço foi derrotado por 4 a 2 para o Tuntum-MA na primeira fase da Copa do Brasil e foi eliminado da competição. O técnico do Voltaço, Neto Colucci comentou sobre o jogo.

“O Tuntum estava extremamente focado em conquistar a classificação, já a nossa equipe estava apática e foi envolvida pelo adversário. A palavra é vergonha pelo o que o Volta Redonda apresentou em campo ontem e pelos gols que levamos. São erros que, eu como treinador, falo que tenho vergonha pela partida que nós fizemos ontem. Acho que não só eu, mas os atletas que estavam em campo, têm que assumir também a partida bisonha que fizeram”, disse.

Neto Colucci também falou sobre a postura do time em campo.

“Não adianta escalar, fazer um padrão de jogo, um sistema, montar uma estratégia, os atletas assimilarem e, quando chegar em campo, fazerem ao contrário. E quando digo ao contrário, é na atitude, na apatia dentro de campo. O time seguiu o padrão de jogo, seguiu a estratégia, mas não conseguia cumprir, pela apatia. Foi um time apático, dominado dentro de campo e, principalmente, dominado psicologicamente. Este foi o retrato do jogo. Tomamos gols que, na minha visão, o Volta Redonda não pode tomar. E ainda voltamos a cometer um erro de um gol de bola parada, que tomamos contra o Fluminense”, pontuou.

Ainda de acordo com o técnico Neto Coluci, o momento é de falar pouco e trabalhar, já pensando nos próximos jogos pelo Campeonato Carioca.

“O momento agora é de trabalho. Eu tenho vergonha na cara, mas não sou frouxo e não vou pedir para sair. Quando vim e salvei o Volta Redonda em 2020, botei a minha cara e consegui salvar o time. Desta vez, vou salvar o time de novo desse início ruim de Carioca, que não estamos bem, mas temos chances de terminar a competição dignamente. Sigo o mesmo Neto, que fez a melhor campanha da Copa São Paulo, que salvou o time do rebaixamento em 2020, que vem revelando atletas durante muito tempo na base, que fez o Voltaço ser o primeiro time a se classificar no Carioca passado, que brigou até a última rodada e terminou a Série C em quinto ano passado, com a mesma pontuação do quarto”, disse.

O próximo jogo do Volta Redonda FC pelo Campeonato Carioca será contra o Nova Iguaçu, no domingo, dia 27, no estádio Raulino de Oliveira, às 15h.