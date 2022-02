Material apreendido no bairro Jardim Belmonte em VR - Divulgação/ PM

Publicado 25/02/2022 09:49

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam material do tráfico e prenderam cinco suspeitos na noite desta quinta-feira, dia 24, em Volta Redonda. A ação ocorreu no bairro Jardim Belmonte.

Os policiais foram ao local após uma denúncia sobre homens armados na Rua São João de Meriti. Um cerco foi montado e os indivíduos foram detidos.

Segundo a PM, o seguinte material foi apreendido: 02 pistolas calibre 9 milímetros, 29 munições do mesmo calibre, 95 pinos de cocaína, 76 unidades de maconha, 02 rádios de comunicação e R$ 264 em espécie. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda, a 93ª DP.