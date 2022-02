Prefeitura de VR divulga linhas da Sul Fluminense sob intervenção - Reprodução

Prefeitura de VR divulga linhas da Sul Fluminense sob intervençãoReprodução

Publicado 25/02/2022 17:14 | Atualizado 25/02/2022 17:18

Volta Redonda - Sete linhas operadas pela Viação Sul Fluminense na cidade de Volta Redonda estarão sob 90 dias iniciais de intervenção. As empresas que já atuam no município irão assumir essas linhas, segundo informou a prefeitura.

A determinação aconteceu durante uma reunião na manhã desta sexta-feira, dia 25, entre os representantes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e das empresas Sul Fluminense, Elite, Pinheiral e Cidade do Aço.

A nota divulgada pelo governo municipal diz que “todos os trâmites legais para garantir a continuidade dos serviços serão adotados até 12 de março”. De acordo com a prefeitura, a suspensão acontece nos bairros onde estão registradas as maiores irregularidades. Confira abaixo as linhas que serão suspensas:

110 - São Carlos X Colina

115 - São Cristovão X Jardim Amália

120 - Eucaliptal X Jardim Amália

125 - Roma I X Cajueiro

160 - Circular 16

225 - São Sebastião X Açude

420 - Aero

550 - Siderlândia Circular