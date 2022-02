O Voltaço encerrou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca - Divulgação

O Voltaço encerrou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca Divulgação

Publicado 26/02/2022 12:48

Volta Redonda - Neste domingo, dia 27, às 15h, o Voltaço recebe o Nova Iguaçu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O lateral-esquerdo Luiz Paulo falou sobre a importância da partida para as pretensões do Esquadrão de Aço no Campeonato Carioca.

“Não conseguimos sair com o triunfo na Copa do Brasil e foi uma derrota muito dura, mas faz parte do passado. Agora é mudar a chave porque temos uma sequência de partidas decisivas em casa pelo Carioca e precisamos buscar as vitórias, pelo fato de serem adversários diretos e também por estarmos jogando em casa. O primeiro será diante do Nova Iguaçu, uma equipe que vem crescendo na competição, tem muita qualidade, mas estamos encarando o jogo como se fosse uma final. Precisamos dos três pontos e vamos entrar muito focados para buscar a vitória até o final”, disse.

Para esta partida, o Voltaço contará com o retorno do zagueiro Dilsinho, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Quem também está relacionado para o jogo é o volante Bruno Gallo que foi liberado pelo departamento médico.