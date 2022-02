Volta Redonda foi derrotado por 3 a 2 pelo Nova Iguaçu - André Moreira/VRFC

Publicado 27/02/2022 22:35

Volta Redonda - O Voltaço perdeu por 3 a 2 para o Nova Iguaçu na tarde deste domingo, dia 27. O jogo válido pela Campeonato Carioca aconteceu no estádio Raulino de Oliveira. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Lelê e Pedrinho.

O próximo desafio do Voltaço será diante do Resende, na quarta-feira, dia 2, às 19h, também no estádio Raulino de Oliveira.

Neto Colucci não é mais o técnico do Voltaço

Na noite deste domingo, dia 27, a diretoria do Volta Redonda FC divulgou que em comum acordo com o comandante Neto Colucci decidiram pelo encerramento do trabalho do técnico com o time. Segundo a diretoria o nome de quem comandará a equipe na sequência da competição ainda será definido.

Neto Colucci assumiu o comando do profissional do Voltaço em novembro de 2020. Foram 50 jogos, com 17 vitórias, 17 empates e 16 derrotas. Anteriormente, ele havia treinado o sub-20 do Voltaço durante cinco anos.

"O Esquadrão de Aço agradece todo o empenho e dedicação que Neto Colucci teve durante todo o tempo que esteve no clube, desde as categorias de base até o profissional. Desejamos muita sorte na sequência da sua carreira", diz trecho da nota do VRFC.