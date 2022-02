Wilson Leite será o técnico interino do Voltaço - Divulgação

Wilson Leite será o técnico interino do VoltaçoDivulgação

Publicado 28/02/2022 16:15

Volta Redonda - O gerente de futebol do Voltaço, Wilson Leite será o técnico interino da equipe nesta reta final de Campeonato Carioca. Leite tem mais de 30 anos de experiência como treinador. E está será a sexta vez que Leite assumirá o comando da equipe profissional do

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comentou sobre a decisão. “Decidimos em definir o Leite como técnico interino da equipe por um conjunto de fatores. Pelo fato de ele conhecer o nosso elenco, pela urgência já que temos um jogo muito decisivo na quarta-feira diante do Resende e também além do fato dele ter uma grande experiência e muito conhecimento no cargo. No momento entendemos que esta seja a melhor opção, conversamos com ele, que aceitou o desafio”, disse.

De acordo com Wilson Leite também cobrou os jogadores.

“Tive uma conversa firme com os jogadores ainda no vestiário após a partida diante do Nova Iguaçu. A saída do Neto não quer dizer que ele é o único culpado de tudo o que está acontecendo, porque todo mundo tem uma parcela de culpa e precisa assumir isso. Precisamos reagir com urgência, trabalhar cada vez mais forte, ter um pouco mais de competência dentro do jogo para sairmos desta situação complicada que estamos”, falou.

A reapresentação da equipe aconteceu nesta segunda-feira, dia 28, na sede do clube. Os atletas realizaram exames fisiológicos e, em depois, participaram de um treinamento na academia. A preparação para a partida diante do Resende termina nesta terça-feira, dia 1º, no CT Oscar Cardoso.