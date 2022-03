Placas de sinalização são instaladas na Rodovia do Contorno em Volta Redonda | Volta Redonda | O Dia

Funcionários do Dnit fizeram a instalação das placas de sinalização na Rodovia do Contorno - Divulgação

Publicado 03/03/2022 14:09

Volta Redonda - Placas de sinalização indicando limite de velocidade e presença de quebra-molas foram instaladas na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O serviço foi feito por funcionários do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) na última segunda-feira, dia 28.

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) acompanhou a primeira etapa dos trabalhos. Segundo o parlamentar, entrou em contato com Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), em busca de soluções para evitar os acidentes que acontecem com frequência no trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, no 3,8 Km, da rodovia.

“É com felicidade que vejo a concretização de um trabalho em prol da população. Por meio de reuniões e documentos protocolados na Alerj, solicitei ao Dnit e DER medidas para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia dos moradores dos condomínios à sua margem”, disse.

A próxima ação no local é a construção dos redutores de velocidade. Na passagem de pedestres, que liga o condomínio ao ponto de ônibus, será implantada uma faixa elevada e o trecho também vai receber mais dois quebra-molas.

A obra é resultado através de parceria entre Dnit, confeccionou e instalou as placas de sinalização e fará a obra para implantação dos quebra-molas e da faixa de pedestre elevada, já ao DER caberá o fornecimento do material.

“O grande número de veículos que trafega pela Rodovia do Contorno, que neste trecho é interligada com o condomínio residencial populoso, precisava de uma intervenção para garantir segurança aos moradores que acessam a rodovia e quem trafega ali. Acredito que as medidas emergenciais vão ajudar a reduzir o número de acidentes”, falou Jari.