Publicado 03/03/2022 14:55

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou nesta quinta-feira, dia 03, após ser derrotado pelo Resende por 2 a 1. A equipe iniciou a preparação para enfrentar o próximo desafio pelo Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço vai jogar com o Botafogo, na segunda-feira, dia 07, às 19h30.

Durante a atividade do dia, os jogadores que atuaram durante 45 minutos ou mais, realizaram um trabalho de recovery e os outros atletas participaram de um treinamento físico e técnico no CT Oscar Cardoso.

Na sexta-feira, dia 04, os atletas irão treinar em período integral. Na parte da manhã, trabalho físico na academia e, no período da tarde, um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso. No fim de semana, o time irá treinar no CT Oscar Cardoso e segue viagem para o Rio de Janeiro depois do treinamento de domingo, dia 6.

O goleiro Vinícius Dias comentou sobre a derrota para o Resende e também falou da importância da vitória nos próximos jogos.

“É complicado falar de uma partida que a gente criou muitas chances, acertamos a trave duas vezes, fomos melhores e, em uma desatenção, em uns detalhes, tomamos dois gols, e aí ficou difícil de reagir. Agora teremos duas partidas muito complicadas fora de casa e só a vitória interessa. Sendo que o primeiro é contra um grande, que é o Botafogo, mas vamos entrar focados para buscar os três pontos. Então é trabalhar ainda mais, porque não tem outro jeito, manter a calma e ter a paciência de saber que só juntos sairemos desta situação”, disse.