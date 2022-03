Publicado 04/03/2022 15:09

Volta Redonda - Um homem, de 31 anos, foi preso ao tentar furtar uma loja em Volta Redonda na noite de quinta-feira, dia 03. O estabelecimento fica no Mercado Popular, na Avenida Amaral Peixoto.

De acordo com a ocorrência, os policiais militares foram informados do que estava acontecendo e quando chegaram ao endereço, o suspeito havia sido imobilizado por um homem que trabalha no local.

O indivíduo foi encaminhado para Delegacia de Policia, a 93ª DP, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto a estabelecimento comercial.