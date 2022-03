Volta Redonda organiza segurança e fluidez do trânsito para jogo do Campeonato Carioca - Divulgação

Publicado 05/03/2022 09:45

Volta Redonda - Neste sábado, dia 05, Resende e Fluminense se enfrentam em partida válida pelo Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo será as às 16h.

Um planejamento antecipado e de forma integrada foi montado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para garantir a tranquilidade do torcedor.

A Rua 558 ficará interditada para garantir a saída de emergência do estádio. A liberação da via acontecerá pelo menos três horas depois do término do jogo. Segundo a GMVR, os agentes irão atuar no “controle e fluidez do trânsito, na fiscalização de estacionamento irregular e ambulantes ilegais, além de garantir a segurança de todos”.