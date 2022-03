Houve uma confirmação de óbito no Hospital Regional Zilda Arns - Divulgação

Publicado 06/03/2022 22:58

Volta Redonda - O município de Vota Redonda registrou no boletim deste domingo, dia 06, uma morte em decorrência da covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o óbito ocorreu no Hospital Regional Drª. Zilda Arns, no dia 05/03/2022.

Em relação à taxa de ocupação dos leitos na rede pública segue em 21% de leitos clínicos e de 9% nos leitos de UTI. Na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos é de 13% e 8% em leitos de UTI.