Voltaço e Botafogo jogam nesta segunda-feira, dia 7, às 19h30, no Nilton Santos - Divulgação

Voltaço e Botafogo jogam nesta segunda-feira, dia 7, às 19h30, no Nilton SantosDivulgação

Publicado 06/03/2022 23:09

O Volta Redonda FC enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira, dia 07. A partida válida pela 10° rodada do Campeonato Carioca ocorrerá às 19h30, no estádio Nilton Santos.

Segundo o zagueiro Grasson, este jogo será decisivo para o Voltaço. Ele explica que uma vitória daria fôlego na briga contra o rebaixamento.

“Estamos vindo de uma derrota em um clássico, do qual sabíamos que não podíamos perder, por conta da nossa situação na tabela, mas já passou e agora é focar no Botafogo, porque é uma final. Independentemente se é contra um time grande, na casa deles, temos que encarar como se fosse o último jogo da nossa vida, porque precisamos muito desta vitória, porque nos dá fôlego nesta briga para seguir na elite do Carioca. Sabemos a importância que é manter o Voltaço na elite do Estadual e todos os atletas estão com este mesmo pensamento. Então creio que iremos fazer um bom jogo e conquistar a vitória”. disse.

Para esta partida, o volante Bruno Barra está relacionado, já o lateral-direito Iury recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.