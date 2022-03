Aulas do MEP-VR iniciam abordando temas sociais - Divulgação

Publicado 06/03/2022 23:36

Volta Redonda - Começa nesta segunda-feira, dia 07 e segue até sexta-feira, dia 11, a Semana de Sensibilização do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR). A atividade é destinada para estudantes e professores envolvidos com a ‘Escola MEP’.

De acordo com a direção do MEP-VR, a programação terá vários temas e movimentações envolverão diferentes convidados atuantes na sociedade de Volta Redonda e no Brasil.

Durante a semana, os mais de 50 alunos e dezenas de professores conhecerão saberes de religiosos, médicos, acadêmicos, operadores do direito (juízes, defensores, promotores e advogados), legisladores, poetas, cientistas, ambientalistas, entre outros especialistas que irão pontuar a importância do ensino aprendizado com foco na dimensão cívico-humanitária.

“Reafirmar a importância da cidadania ativa ligada à civilidade e ética, no processo de construção do ensino aprendizado no Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR. Também dar a conhecer a pedagogia de ensino aos estudantes, na acolhida e oferta de experiências e saberes de pessoas de diferentes áreas de conhecimento”, diz trecho da nota do Movimento.