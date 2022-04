Procon-VR atende na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no Aterrado - Divulgação

Publicado 12/04/2022 08:45

Volta Redonda - Novos golpes de compras e empréstimos via internet e telefone são aplicados em Volta Redonda, o alerta é da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-VR).

Um levantamento feito pelo órgão aponta que os golpes atingem principalmente pessoas idosas e mais carentes. Segundo o coordenador do Procon-VR, João Silveira, entre as reclamações constam, até mesmo, compras de medicamentos “milagrosos” pela internet.

“Uma das reclamações que recebemos foi de uma idosa que comprou um medicamento com a garantia de que ele curaria sua doença assim que fosse administrado. O que não aconteceu. Ela ligou para a empresa reclamando e foi informada que deveria consumir o remédio por um longo tempo para que ele fizesse efeito. Além do prejuízo financeiro, esse tipo de golpe pode causar danos à saúde”, falou o coordenador.

O Procon-VR orienta que as pessoas só comprem o necessário e também verifiquem a idoneidade do vendedor.

“Registramos todo o tipo de reclamação com relação a compras via internet. Tem pessoas vendendo colchões, por exemplo, ditos ortopédicos, por um valor muito alto, mas divididos em muitas prestações. Com isso, as pessoas acabam comprando, pois o valor da parcela cabe dentro do seu orçamento mensal. Faça uma pesquisa, verifique se o produto é realmente o que eles dizem e se o preço está de acordo com o praticado no mercado, antes de confirmar a sua compra”, frisou João Silveira.

Os empréstimos consignados realizados por telefone também estão entre as reclamações. De acordo com os dados do Procon-VR, as pessoas passam seus dados pessoais e o valor não é creditado na sua conta, mas as prestações são debitadas do seu benefício do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Neste caso, a orientação do Procon-VR é para que o consumidor procure o Tribunal de Causas Especiais da Justiça Federal e entre com processo contra o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

O Procon de Volta Redonda fica na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O atendimento acontece das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os telefones são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207.