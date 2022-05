1º Simpósio Regional sobre Lupus e Doenças Autoimunes ocorrerá nesta 4ª feira, dia 11, na Câmara Municipal de VR - Divulgação

Publicado 11/05/2022 10:38

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 11, acontece o 1º Simpósio Regional sobre Lupus e Doenças Autoimunes em Volta Redonda. O encontro terá a participação de pessoas portadoras de doenças autoimunes, médicos e outros profissionais de saúde.

O evento é uma iniciativa da administradora, Camila Divindade, e conta com apoio da prefeitura, através da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e da Câmara Municipal, onde a atividade será realizada, às 18h.

A organizadora, Camila Divindade, que também é portadora de doenças autoimunes, disse que objetivo do simpósio é conscientizar a população sobre as enfermidades, e promover um debate para a criação de um projeto de lei que estabeleça políticas públicas direcionadas à prevenção e combate dessas doenças em Volta Redonda.

"Queremos conscientizar e trazer melhorias para Volta Redonda. Os médicos são convidados para explicar sobre as doenças e o espaço é aberto para a participação popular", falou Camila.

A participação no evento é limitada a 200 pessoas. Quem se interessou deve confirmar presença pelo WhatsApp: (24) 99931-2102 ou via direct no Instagram: @camiladivindademakeup.