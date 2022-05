Parceria entre Coordenadoria da Juventude e Hemonúcleo pretende aumentar doações de sangue em VR - Divulgação

Publicado 17/05/2022 12:18

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude (COORDJUV) de Volta Redonda amplia a campanha “Universitário Sangue Bom” com o projeto “Estudante Sangue Bom”. A intenção é aumentar o número de doações para o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda.

A ação é realizada através de uma parceria entre a COORDJUV, o Hemonúcleo e a Guarda Municipal (GMVR). Os primeiros doadores serão 50 alunos do Colégio Estadual Rio Grande do Sul, do bairro Laranjal. Nas próximas três quintas-feiras os alunos realizarão as doações.

Segundo a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, a campanha “Universitário Sangue Bom”, lançada em 2021, visa incentivar a doação de sangue para o Núcleo de Hemoterapia, e ainda mobilizar os estudantes a se tornarem doadores periódicos.

“Já estamos na quinta edição da ‘Universitário Sangue Bom’, que movimenta os universitários da região. Atualmente temos 80 estudantes que participam como doadores. E agora estamos criando essa possibilidade para que os jovens estudantes do Ensino Médio também possam ser doadores. Para realizar as campanhas, contamos com a parceria do hemonúcleo e da Guarda Municipal”, contou Larissa Garcez.

A assessora administrativa e responsável pela captação de doares do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Maria Oliveira Teixeira, disse que a intenção é que a captação de doadores aumente de 22% até o final do ano, passando dos atuais 400 doares/mês, em média, para 500.

“Hoje é um dia muito feliz, pois estamos dando o ponta pé inicial na extensão de uma campanha que começamos com os universitários de Volta Redonda. É importante ressaltar que, apesar de a gente ter uma posição muito boa no ranking do número de doadores de sangue do interior do estado do Rio de Janeiro, ainda assim não temos o estoque necessário para abastecer os hospitais da região, como é feito hoje”, falou Cristina.

Segundo a diretora do Colégio Estadual Rio Grande do Sul, Josilene Suett Moreira Balbino, a iniciativa aconteceu através do Projeto Mães (Mulheres Apoiando a Educação) da unidade escolar.

“Ficamos muito felizes em saber que a nossa escola será a unidade que vai dar o ponta pé inicial nessa campanha que é tão bonita e importante. Sabemos o quanto o hemonúcleo necessita de aumentar o número de doadores. É uma campanha que só vai trazer benefícios, pois esses alunos contagiam outros e os incentivam a doar também”, frisou a diretora.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda fica no Hospital São João Batista (HSJB). A captação de doadores ocorre das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica, e depois do procedimento, a equipe separa os hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas).

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores com 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis); estar em boas condições de saúde (quem apresentar febre, gripe ou outras infecções não deve doar sangue); esperar dois dias, caso tenha sido vacinado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac e sete dias se foi vacinado contra a covid-19 com outro imunizante.