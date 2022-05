MEP-VR realizou pesquisa avaliativa do 1º bimestre de aula no Pré-Vestibular Cidadão - Divulgação

MEP-VR realizou pesquisa avaliativa do 1º bimestre de aula no Pré-Vestibular CidadãoDivulgação

Publicado 16/05/2022 08:10

Volta Redonda - A coordenação de ensino do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou uma pesquisa avaliativa do 1º bimestre de aula no Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento. A pesquisa aconteceu nos dias 26 e 29 de abril, nos dois núcleos de ensino do Movimento: Niterói e Retiro e contou com a participação de 85% dos 67 alunos matriculados.

“A escuta fez surgir novidades no ato de ensinar e aprender. O ensino remoto durante dois anos, por causa da pandemia, provocou-nos a buscar dados da nossa realidade escolar, ouvindo os estudantes”, citou a coordenadora pedagógica do PVC, Nirlene Pirassol.

Nas respostas e sugestões, temas relacionados ao espaço educacional do MEP apareceram. Como questões relacionadas ao método de ensino, comportamento em sala de aula, autoavaliação, relação estudantes - estudantes e professores, aspectos relacionados à educação fora da sala e temas da atualidade.

O professor Paulo Ricardo Cardoso, e também coordenador da área de exatas no Pré-Vestibular Cidadão, ressaltou alguns aspectos da pesquisa.

“Destaco entre os pontos relacionados à autoavaliação de desempenho com autocrítica, a sugestão de fazermos reuniões entre estudantes e professores para debatermos o andamento do ensino, por fim a aprovação de movimentações extraclasse em novos ambientes”, falou o matemático.

Ainda de acordo com Paulo Ricardo Cardoso, “como resposta às sugestões, já agendamos com eles visita à UFF- Aterrado, dia 25 de maio. Também o professor Saulo Karol, biofísico, já está trabalhando com eles o projeto interdisciplinar sobre o Rio Paraíba do Sul”, citou.

Segundo os dados levantados na pesquisa, sobre o acolhimento no espaço do MEP, 97% manifestaram serem muito bem acolhidos. Na relação de estudantes com estudantes, 54% afirmaram terem boa relação. Contudo, outros 37% reclamaram das conversas paralelas durante as aulas.

Já relação professores-estudantes, 73% consideraram ótima e 10% apontaram dificuldades de compreensão das matérias, e que alguns aceleram as matérias.

Quanto às atividades extraclasses, trabalhos multidisciplinares, 97% aprovaram como positiva para adquirirem mais conhecimento. A autoavaliação apontou como bom e regular, respectivamente 49% e 35%. Ainda listaram sugestões como: reuniões entre professores e alunos, instalar na Escola MEP lixeira seletiva, sair das ‘aulas padrões’, realizar dinâmicas para maior integração entre os estudantes, foram sugeridos.

No dia 28 de maio, a coordenação educacional agendou encontro com os professores dos dois núcleos de ensino do MEP.