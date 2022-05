Rômulo (contra), Pedrinho e Rafhael Lucas marcaram os gols da vitória do Voltaço - Divulgação

Rômulo (contra), Pedrinho e Rafhael Lucas marcaram os gols da vitória do VoltaçoDivulgação

Publicado 16/05/2022 07:14

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Brasil de Pelotas-RS por 3 a 1, na noite deste domingo, dia 15, em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Volta Redonda mantém a invencibilidade no Raulino de Oliveira e fica na terceira colocação na competição.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Rômulo (contra), Pedrinho e Rafhael Lucas. Marllon anotou para os visitantes.

O próximo jogo do Volta Redonda na Série C será contra o Paysandu-PA, domingo, dia 22. Mas antes disso, o Voltaço enfrenta o Artsul pela A2 do Campeonato Carioca, na quarta-feira, dia 18, às 15h, no Nivaldão.