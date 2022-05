Secretária interina da SMDH de VR representou o município no evento "As Jeronymas do Rio de Janeiro" - Divulgação

Secretária interina da SMDH de VR representou o município no evento "As Jeronymas do Rio de Janeiro" Divulgação

Publicado 15/05/2022 12:40

A secretária interina da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, Juliana Rodrigues, representou o município no evento promovido pela primeira-dama do Governo do Estado, Analine Castro, em comemoração ao Dia Nacional da Mulher.

A comemoração “As Jeronymas do Rio de Janeiro” aconteceu na Sala Cecília Meireles, no Largo da Lapa, na capital carioca e contou com a representação de diversas cidades do estado, através das primeiras damas municipais, secretarias municipais e convidados.

“O Dia Nacional da Mulher é celebrado anualmente no dia 30 de abril em comemoração ao nascimento de Jeronyma Mesquita, que foi enfermeira e líder feminista brasileira na luta pelo direito do voto feminino, conquistado em 1932 no governo de Getúlio Vargas”, falou Juliana Rodrigues.

Jeronyma foi pioneira com participação direta no movimento sufragista ao lado de outras lideranças femininas como Bertha Lutz e Stela Guerra Duval, confirmando a sua ação na luta pelos direitos das mulheres.