Voltaço e Brasil Pelotas-RS neste domingo, dia 15, às 18h, no estádio Raulino de OliveiraAndré Moreira/VRFC

Publicado 15/05/2022 12:16 | Atualizado 15/05/2022 12:16

Volta Redonda - O Voltaço entre em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, dia 15, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. O Volta Redonda vai receber o Brasil de Pelotas-RS em busca de uma vitória que o recoloca na zona de classificação para a próxima fase.

O zagueiro Thomas Kayck falou sobre a expectativa para o jogo e a importância de buscar o resultado positivo.

“Estes pontos são de extrema importância para darmos sequência no trabalho que está sendo feito e também para mantermos esta invencibilidade em casa, já que estamos realizando grandes jogos dentro do Raulino de Oliveira. Então, precisamos impor a nossa maneira de jogar. Fizemos uma semana boa de treinamentos e creio que iremos fazer um grande jogo, saindo de campo com o resultado positivo”, disse o jogador.

Os reforços apresentados na última semana, o zagueiro Edgar Silva e o meia-atacante Matheus Alessandro, estão regularizados e à disposição do técnico Rogério Corrêa.

Segundo a diretoria do Volta Redonda FC, quem apresentar apresentar o ingresso da partida diante do Maricá, pela A2, pagará apenas R$ 10 (meia-entrada) para assistir o jogo deste domingo, diante do Brasil Pelotas-RS, no estádio Raulino de Oliveira.